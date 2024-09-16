Самая старая кошка в мире умерла в возрасте 33 лет

Фото: swns.com

Кошка по кличке Рози, считавшаяся самой старой в мире, умерла в возрасте 33 лет в Великобритании. Об этом сообщает местное издание The Sun со ссылкой на хозяйку кошки Лайлу Бриссет.

"Ей было не очень хорошо, и однажды она просто вышла в коридор дома, легла и скончалась", – сообщила Бриссет.

Возраст кошки соответствовал 152 человеческим годам, говорится в статье. В 2023 году представительница Книги рекордов Гиннесса советовала Бриссет отправить заявку для получения официального титула домашнему питомцу, однако женщина не стала этого делать.

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