Старейшая в Европе самка жирафа Лизонька умерла в зоопарке в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Ростовский-на-Дону зоопарк"

В зоопарке в Ростове-на-Дону умерла старейшая в Европе самка жирафа Лизонька. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"В зоопарке Ростова умерла жирафиха Лизонька, или Елизара. Она родилась в Ростове в 1994 году", – говорится в сообщении.

Самка принадлежала подвиду жирафов Ротшильда. Они внесены в международную Красную книгу. Сейчас в природных заповедниках Кении и Уганды насчитывается до 700 особей такого подвида.

До этого в Тюмени умер самый старый кот в России Дашун. Ему было 26 лет. Сиамский кот был внесен в Книгу рекордов России в категории "Наибольший возраст сиамской кошки".

