Россиянам назвали породы собак с самой длинной и короткой жизнью

Фото: ТАСС/Альберт Симановский

Дольше всего живут представители породы ланкаширский хилер (15,4 года), а меньше всего – представители кавказской овчарки (5,4 года). К таким выводам пришли британские ученые после исследования, в котором участвовало свыше 600 собак. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Результаты исследования показали, что продолжительность жизни животных варьируется в зависимости от породы, размера тела и формы головы. В среднем продолжительность жизни питомца равна 12,5 года.

По данным ученых, долгожителями были признаны представители породы ланкаширский хилер с 15,4 года. Далее следуют тибетский спаниель (15,2 года), миниатюрная такса (14 лет), лабрадор (13,1 года) и кокер-спаниель (13,3 года). Меньше других, по мнению исследователей, живут кавказские овчарки (5,4 года), канарские доги (7,7) и кане-корсо (8,1).

Ученые подчеркнули, что проведенное исследование охватывает лишь собак, проживающих на территории Великобритании. На продолжительность жизни животного также влияет место обитания и окружающая среда. Авторы добавили, что генофонд собак одной и той же породы может отличаться в разных странах.

Ранее сообщалось, что пес Боби из Португалии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер на 32-м году жизни. Он прожил 31 год и 165 дней.

Отмечается, что дату рождения Боби подтвердили в португальской правительственной базе питомцев (SIAC). Для его породы – Рафейру ду Алентежу – средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.

"Актуальный репортаж": названы самые популярные породы собак у москвичей