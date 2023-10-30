Книга рекордов Гиннесса усомнилась в возрасте самого старого пса в мире – СМИ

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Представители Книги рекордов Гиннесса изучают заявления, которые ставят под сомнение возраст недавно скончавшегося самого старого пса в мире. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя организации.

"Мы знаем о вопросах, связанных с возрастом Боби, и изучаем их", – сообщил собеседник издания.

По информации газеты, поводом для сомнений стали фотографии собаки в 1999 году, на которых ее лапы другого цвета. Сомнения о возрасте пса также высказали ветеринары, которые провели генетический тест.

О смерти самого старого пса в мире стало известно 23 октября. Он проживал в Португалии.

Дату рождения Боби подтвердили в португальской правительственной базе питомцев (SIAC). Для его породы – Рафейру ду Алентежу – средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.

