30 октября, 11:15Общество
Книга рекордов Гиннесса усомнилась в возрасте самого старого пса в мире – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/PAULO CUNHA
Представители Книги рекордов Гиннесса изучают заявления, которые ставят под сомнение возраст недавно скончавшегося самого старого пса в мире. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя организации.
"Мы знаем о вопросах, связанных с возрастом Боби, и изучаем их", – сообщил собеседник издания.
По информации газеты, поводом для сомнений стали фотографии собаки в 1999 году, на которых ее лапы другого цвета. Сомнения о возрасте пса также высказали ветеринары, которые провели генетический тест.
О смерти самого старого пса в мире стало известно 23 октября. Он проживал в Португалии.
Дату рождения Боби подтвердили в португальской правительственной базе питомцев (SIAC). Для его породы – Рафейру ду Алентежу – средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.
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