В Малайзии тигр напал на мужчину и утащил в лес

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Тигр напал на 54-летнего мужчину в штате Перак в Малайзии, пишет The Rakyat Post.

Как отмечается в материале издания, инцидент произошел утром 15 октября. Водитель Аднан Исмаил вышел на улицу из общежития для рабочих, после чего на него напал тигр. Жена Исмаила услышала шум, но не смогла помочь мужу.

По данным СМИ, тигр утащил мужчину в лес, на тот момент он еще находился в сознании. Женщина позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Полицейские и сотрудники департамента дикой природы нашли мужчину в ста метрах от общежития. Его останки были сильно повреждены, что указывает на попытку тигра съесть мужчину.

В Индии ранее поймали глухого тигра, который съел 10 человек. Последней его жертвой стал 55-летний житель деревни неподалеку от тигриного заповедника Пилибхит в штате Уттар-Прадеш.

Зверя удалось выследить и усыпить сотрудникам заповедника. По их предложениям, зверь оглох из-за шума машин и взрывов петард, которыми его пытались отпугнуть местные.