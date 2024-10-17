Директор парка "Тайган" Зубков: растерзавших сотрудницу львов не будут усыплять

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Львов, которые напали на сотрудницу крымского парка "Тайган" Леокадию Перевалову, не планируют усыплять. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Олег Зубков.

По его словам, хищники продолжат жить в парке. Сейчас, как утверждает Зубков, руководство парка занимается организацией похорон погибшей и оказанием помощи ее близким.

Об инциденте стало известно вечером 16 октября. Женщина зашла в клетку с тремя львами для уборки вольера, не закрыв засов двери между двумя помещениями клетки.

В результате хищники растерзали сотрудницу парка. В связи с этим было возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

Зубков утверждал, что причиной гибели женщины стал человеческий фактор. Он также рассказал, что женщина проработала в этом учреждении около 18 лет.

