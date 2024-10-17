Директор парка "Тайган" Зубков: растерзавших сотрудницу львов не будут усыплять

17 октября, 09:34Происшествия
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Львов, которые напали на сотрудницу крымского парка "Тайган" Леокадию Перевалову, не планируют усыплять. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Олег Зубков.
По его словам, хищники продолжат жить в парке. Сейчас, как утверждает Зубков, руководство парка занимается организацией похорон погибшей и оказанием помощи ее близким.
Об инциденте стало известно вечером 16 октября. Женщина зашла в клетку с тремя львами для уборки вольера, не закрыв засов двери между двумя помещениями клетки.
В результате хищники растерзали сотрудницу парка. В связи с этим было возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.
Зубков утверждал, что причиной гибели женщины стал человеческий фактор. Он также рассказал, что женщина проработала в этом учреждении около 18 лет.
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