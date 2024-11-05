Умер орловский рысак Бег, живший в челябинском зоопарке с 2001 года

Фото: телеграм-канал "Челябинский зоопарк"

Орловский рысак Бег, живший в зоопарке Челябинска с 2001 года, умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

"Статный белый красавец начал свою зоопарковскую "карьеру" в качестве гужевой лошади для развоза кормов, а позже стал участником курсов по верховой езде", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Бега "на протяжении всего времени и до последних своих минут" окружали вниманием и заботой.

Ранее на Сахалине в возрасте 50 лет умерла самая старая лошадь России по кличке Чайка. В конноспортивный клуб "Золотой мустанг" лошадь попала в возрасте 33 лет после того, как ее выкупили с бойни. Там Чайка прожила 17 лет. Умерла она, как уточнили в клубе, 28 октября, однако сообщение о ее смерти появилось лишь 4 ноября.