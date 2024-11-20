Владимир Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. Среди них – африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, а также двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Подарок был передан в рамках второго с начала этого года рабочего визита делегации Московского зоопарка в Северную Корею. В поездке принимает участие министр природных ресурсов и экологии России, по совместительству глава межправительственной комиссии России и КНДР по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Козлов.



Глава ведомства отметил, что сотрудничество РФ и Северной Кореи не ограничивается лишь экономическими, торговыми и промышленными вопросами.

"Это и большой список природоохранных проектов. Теперь к ним добавилась и дружба Московского и Пхеньянского зоопарков. Это ведущие учреждения, где изучают, спасают, сохраняют и разводят редкие виды животных в неволе", – заметил Козлов.

По его словам, взаимодействие зоопарков открывает новую веху в работе двух стран по таким вопросам, как реабилитация, ветеринария и создание вольерной инфраструктуры.



В свою очередь, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что отправка животных в Пхеньян стала продолжением заданного направления на развитие сотрудничества двух зоопарков.



Ранее Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы – орловский рысак. Партия включала в себя 19 жеребцов и 5 кобыл. Животных перевезли через узкую сухопутную границу с Приморским краем.