Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак

Фото: телеграм-канал "Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора"

Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы – орловский рысак, сообщает "Газета.ру" о ссылкой на Times.

Издание напоминает, что российский лидер дарит лошадей своему северокорейскому коллеге не в первый раз – в 2022 году в Пхеньян привезли 30 скакунов.

Партия этого года включала в себя 19 жеребцов и 5 кобыл. Животных перевезли через узкую сухопутную границу с Приморским краем.

Летом во время своего визита в Пхеньян Путин подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик.

Лидер КНДР вручил президенту РФ белый бюст с изображением российского лидера и пожеланиями здоровья, а также картину с портретом президента РФ. При этом на картине дополнительно выгравирован Кремль, собор Василия Блаженного, а над ними возвышается салют.

Кроме того, Путин получил в подарок собак редкой породы пхунсан. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, им уже дали клички.