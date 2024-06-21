Ким Чен Ын подарил Путину его портрет и бюст с пожеланиями здоровья

Фото: Центральное информационное агентство Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе официального визита Владимира Путина в Северную Корею вручил ему белый бюст с изображением российского лидера и пожеланиями здоровья и картину с его портретом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В СМИ уточнили, что на бюсте Путин представлен в пиджаке и галстуке, а на черном постаменте из мрамора можно увидеть надписи "глубокоуважаемый" и "желаю вам здоровья", выгравированные золотыми буквами.

Картина, в центре которой изображен российский лидер, обрамлена резной прямоугольной рамой. На черном холсте выгравирован Кремль, собор Василия Блаженного, а над ними возвышается салют. Художники, по информации агентства, написали ее в традиционном корейском стиле "начжон чхильги", – когда на черную лаковую поверхность наносятся кусочки перламутра.

В ЦТАК добавили, что лидер КНДР передал эти подарки на память Путину о его визите в Северную Корею.

Путин посещал Северную Корею с официальным визитом с 18 по 19 июня. По итогам переговоров президента РФ и главы КНДР Ким Чен Ына, которые состоялись в Пхеньяне, был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон договоренности.

После завершения переговоров Путин подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. А северокорейский лидер подарил российскому президенту двух охотничьих собак национальной породы. В СМИ обратили внимание, что собаки пхунсан являются достаточно редкими и неизвестны почти никому за пределами Северной Кореи.

