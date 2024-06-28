Подаренная Путину cамка северного оленя отправится в Великий Устюг

Фото: телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально"

Самку северного оленя, которую Владимиру Путину подарили оленеводы муж и жена Енкся и Зоя Пяк из Ямало-Ненецкого автономного округа, отправят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, передает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Многодетная семья Пяк подарила президенту важенку в апреле, когда он поздравил их с золотой свадьбой. Позже выяснилось, что важенка была беременна. Супруги решили не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет.

Оленью семью доставили вертолетом со стойбища в Тарко-Сале. Там животных погрузили в фургон, на котором их довезут до зоосада в Великом Устюге. В пути их сопровождают ветеринары.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак национальной породы пхунсан. Порода пхунсан является довольно редкой и почти никому неизвестна за пределами Северной Кореи. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока Путин не дал клички животным. Собаки их получат после прохождения карантина.