Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 16:58

Общество

Подаренная Путину cамка северного оленя отправится в Великий Устюг

Фото: телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально"

Самку северного оленя, которую Владимиру Путину подарили оленеводы муж и жена Енкся и Зоя Пяк из Ямало-Ненецкого автономного округа, отправят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, передает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Многодетная семья Пяк подарила президенту важенку в апреле, когда он поздравил их с золотой свадьбой. Позже выяснилось, что важенка была беременна. Супруги решили не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет.

Оленью семью доставили вертолетом со стойбища в Тарко-Сале. Там животных погрузили в фургон, на котором их довезут до зоосада в Великом Устюге. В пути их сопровождают ветеринары.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак национальной породы пхунсан. Порода пхунсан является довольно редкой и почти никому неизвестна за пределами Северной Кореи. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока Путин не дал клички животным. Собаки их получат после прохождения карантина.

Читайте также


животныеобщество
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика