Песков рассказал, что новым собакам Путина дадут клички после прохождения карантина

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Две охотничьи собаки редкой породы пхунсан, которые были подарены лидером КНДР Ким Чен Ыном Владимиру Путину, получат клички позже, когда пройдут карантин и прилетят в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин прилетал в Северную Корею с официальным визитом с 18 по 19 июня. По итогам переговоров президента РФ и главы КНДР Ким Чен Ына, которые состоялись в Пхеньяне, был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон договоренности.

После переговоров российский лидер подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. Северокорейский лидер в свою очередь презентовал Путину двух охотничьих собак национальной породы. В СМИ отметили, что эти животные являются довольно редкими и неизвестны практически никому за пределами Северной Кореи.

Чуть позже стало известно, что лидер КНДР также подарил Путину белый бюст с изображением российского лидера и пожеланиями здоровья, а также картину с портретом президента РФ. При этом на картине дополнительно выгравирован Кремль, собор Василия Блаженного, а над ними возвышается салют. Художники, по информации СМИ, написали ее в традиционном корейском стиле "начжон чхильги", – когда на черную лаковую поверхность наносятся кусочки перламутра.

