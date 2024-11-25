Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 14:45

Город

Москвичи смогут выбрать имя для детеныша бурой гиены из Московского зоопарка

Москвичи смогут выбрать имя для детеныша бурой гиены из Московского зоопарка

Москвичка выгуливала гуся на поводке в Текстильщиках

Еще два малайских медвежонка поселятся в Московском зоопарке

Новости регионов: склад загорелся в Барнауле на площади 6 тыс "квадратов"

В Московском зоопарке появился осьминог с голубой кровью и тремя сердцами

Лису заметили в одном из парков Бибирева

"Раскрывая тайны звезд": самые верные друзья

В Московском зоопарке поселилась полярная сова Букля

Изможденную рысь спасли в Щелкове

Белый медведь из Казани вышел в экспозиционный вольер Московского зоопарка

Москвичи смогут выбрать имя для детеныша краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка. Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Детеныш бурой гиены появился на свет этим летом. Недавно ему исполнилось четыре месяца. Он весит больше 7 килограммов. Детеныш очень активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает зоологов, которые за ним ухаживают. В голосовании приняли участие более 25 тысяч человек.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика