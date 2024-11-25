Москвичи смогут выбрать имя для детеныша бурой гиены из Московского зоопарка

Москвичи смогут выбрать имя для детеныша краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка. Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Детеныш бурой гиены появился на свет этим летом. Недавно ему исполнилось четыре месяца. Он весит больше 7 килограммов. Детеныш очень активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает зоологов, которые за ним ухаживают. В голосовании приняли участие более 25 тысяч человек.

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