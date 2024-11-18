Москвичи заметили редкую птицу в Строгинской пойме

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Строгинской пойме столицы бердвотчеры (наблюдение за птицами. – Прим. ред.) заметили редкую птицу – красношейную поганку, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей̆ среды города.

Жители столицы передали информацию специалистам. Орнитологи выехали на место и подтвердили, что в Строгинской пойме действительно находится редкий в Москве представитель пернатых.

Красношейная поганка занесена в Красную книгу России. Как правило, она гнездится на севере европейской части России и часто селится на озерах среди верховых болот. У птицы между глазами ярко-рыжий пучок перьев, шея и грудка рыжего цвета, а крылья темные.

Ранее в Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка. Обычно эта птица обитает на территории северных регионов. Птицы этого вида, как правило, чуть больше воробья, у них длинный хвост и короткие ноги. Чаще всего они находятся на земле, в случае опасности взлетают и затаиваются.

Ученые пришли к выводу, что рогатые жаворонки жили еще в середине последнего ледникового периода.