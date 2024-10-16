Рогатого жаворонка обнаружили в Битцевском лесу Москвы

Фото: ebirds.ru

Бердвотчер Дарья Антонова заметила рогатого жаворонка в Битцевском лесу. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Это редкий пролетный вид для столицы. В России птица обитает на территории северных регионов. Вероятно, погодные условия заставили ее прервать свой перелет в южном направлении и осмотреть московские ландшафты", – говорится в публикации.

Рожками в данном случае называют удлиненные черные перья по бокам головки. Птицы этого вида, как правило, чуть больше воробья, у них длинный хвост и короткие ноги. Чаще всего они находятся на земле, в случае опасности взлетают и затаиваются.

Останки этих особей также находили в вечной мерзлоте. Ученые пришли к выводу, что рогатые жаворонки жили еще в середине последнего ледникового периода.

Ранее москвичам дали советы по подкормке зверей и птиц в зимнее время года. Ее можно будет начать при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове. Лучшим временем является середина декабря.

Подкормка зверей и птиц раньше времени приведет к негативным последствиям, так как животные привыкнут к легкодоступной пище и перестанут искать ее самостоятельно, объяснили в департаменте природопользования.

