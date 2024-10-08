Зимнюю подкормку зверей и птиц в Москве можно будет начать в декабре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зимнюю подкормку зверей и птиц в Москве можно будет начать при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове, рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

По словам специалистов, время для зимней подкормки не пришло, лучшим временем является середина декабря.

"Несмотря на промозглую погоду и холодные ночи, звери и птицы способны обеспечивать себя пищей. Они будут нуждаться в помощи при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове", – отметили в департаменте.

Как добавили в ведомстве, подкормка зверей и птиц раньше времени приведет к негативным последствиям, так как животные привыкнут к легкодоступной пище и перестанут искать ее самостоятельно.

Ранее специалисты "Лосиного острова" призвали не подкармливать диких животных. Это может негативно сказаться на их здоровье, нанести вред окружающей среде и причинить беспокойство живущим рядом людям.

Кроме того, животные должны самостоятельно находить пищу в естественной среде, пояснили специалисты.