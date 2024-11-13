Биологи рассказали, каких хищных зверей можно встретить зимой в Москве

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Зимой в столице можно встретить хищников из Красной книги Москвы, например лесного хорька, горностая, ласку, лесную и каменную куниц. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на биологов департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Все перечисленные виды относятся к семейству куньих: у них вытянутое тело, короткие лапы, пушистый хвост и выразительная морда, а также похожие строение тела и характер. Эти животные передвигаются быстро и ловко. В основном представители куньих живут поодиночке. Они предпочитают селиться вдали от центра города, но могут обосноваться и на окраине, рядом с природными территориями или в заброшенных хозяйственных постройках.

В Москве лесной хорек обитает в крупных парках и лесах, рядом с полями и поселениями, на лугах и в поймах рек. Его рацион составляют мыши, полевки, лягушки, ежи и крупные насекомые. В поисках пищи он может посещать овощные склады, промышленные зоны и сады. Увидеть лесного хорька можно в парке "Лосиный остров", Битцевском лесу, природно-историческом парке "Тушинский" и районе Куркино.

Горностай водится также в Битцевском лесу, Северном Бутове и природно-историческом парке "Косинский". Осенью и зимой мигрирует по территориям с активным человеком. Особей можно встретить в дикой природе, на берегах водоемов, в заброшенных зданиях и у корней деревьев. Основной пищей являются мыши и другие грызуны.

В столице ласка обитает в 30 природных объектах, включая Кусково, Измайлово, Косино, Кузьминки, Химки и ТиНАО. Зимой хищник маскируется и становится полностью белым. Ласка хорошо приспособлена к жизни в городе, но увидеть ее можно нечасто. Она селится в речных долинах, зарослях высокой травы и на пустырях. Питается полевками и использует их норы в качестве убежища. Зимой прячется в подснежных норах.

Лесная куница ведет ночной образ жизни, быстро передвигается, и заметить ее трудно. Однако животное можно увидеть в Кускове, Зеленограде, Северном Бутове и других природных зонах. Особи предпочитают жить в лесных массивах, устраивая логово в дуплах деревьев, в том числе в беличьих гнездах.

Каменную куницу можно узнать по желтому пятну на груди. Зверек обитает в оврагах, кустарниках и лесных участках, среди полей и пашен, ловко лазает и плавает. Зимой предпочитает каменные постройки, заброшенные дома и развалины, чаще встречается в ТиНАО.

Специалисты в 2024 году впервые выявили более 10 редких видов животных и растений на территории столичного национального парка "Лосиный остров". Кроме того, были обнаружены редчайшие и исчезающие виды растений, животных и птиц – чеглок, гребенчатый тритон, рыжие лесные муравьи.