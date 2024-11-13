Депутат Гаврилов предложил установить кормушки для птиц во дворах по всей России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил установить кормушки для птиц во дворах по всей России. Об этом он заявил РИА Новости.

Парламентарий сослался на современные нормативы благоустройства многих регионов, согласно которым создание условий для поддержания природного разнообразия – один из элементов формирования комфортной городской среды. Кормушки для птиц, считает он, при правильной установке и обслуживании могут быть включены в проекты благоустройства дворов как малые архитектурные формы экологической направленности.

Со слов Гаврилова, в городах природные ландшафты уступили место бетону и асфальту, в связи с чем создание комфортной среды для птиц становится важным аспектом экологического благополучия дворовых территорий. Установка кормушек около многоквартирных домов – это не просто акт доброй воли, но значительный вклад в поддержание биоразнообразия городской среды, подчеркнул он.

Как показывают исследования орнитологов, зимой дополнительное питание может помочь в выживании многим видам птиц. Они умеют самостоятельно находить еду, кормушки для них лишь служат еще одним источником пищи в сложный период, объяснил депутат.

По мнению собеседника агентства, организация требует ответственного подхода. Оптимальным решением может стать установка кормушек на расстоянии от детских площадок и большого скопления людей, но в зоне видимости из окон, что позволит жителям наблюдать за птицами. Кормушки, уточнил он, лучше вешать на высоте 1,5–2 метров, защищая их от кошек специальными конструкциями.

Говоря о рационе, Гаврилов сказал, что для мелких певчих птиц подойдут несоленые семена подсолнечника, тыквы и льна. Также синицы едят несоленое сало. Для других видов пернатых подойдут просо, овес и пшеница.

При этом категорически не рекомендуется кормить птиц хлебом, особенно белым, так как он может вызвать проблемы с ЖКТ и привести к болезням. Под запретом также находятся соленые, жареные продукты, цитрусовые и любая человеческая еда, объяснил парламентарий.

Депутат назвал регулярное обслуживание кормушек важным аспектом заботы о птицах. Нужно своевременно их чистить от грязи, убирать испорченный корм и следить за тем, чтобы в них не скапливалась вода, объяснил он.

Гаврилов добавил, что создание системы кормушек во дворах может объединить жителей многоквартирных домов. Это не только помощь животным, но и возможность экологического просвещения детей, развития чувства ответственности за окружающую среду, резюмировал депутат.

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