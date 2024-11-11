Более 10 редких видов животных и растений впервые выявили в "Лосином острове"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Специалисты в 2024 году впервые выявили более 10 редких видов животных и растений на территории столичного национального парка "Лосиный остров". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Кроме того, были обнаружены редчайшие и исчезающие виды растений, животных и птиц – чеглок, гребенчатый тритон, рыжие лесные муравьи.

"Мы благодарны ученым, что в этом году ими проведены масштабные исследования с участием более 80 профильных специалистов – биологов, зоологов, териологов, орнитологов и других. Руководствуясь их рекомендациями, мы сможем сохранить природную территорию", – указала руководитель департамента Юлия Урожаева.

Специалисты одобрили программу по сохранению и восстановлению биологического разнообразия и лесных экосистем до 2030 года. Так, в "Лосином острове" планируется построить научно-образовательный центр, центр реабилитации и реинтродукции животных, а также климатическую станцию.

Ранее на Лосиной биостанции нацпарка появились самец и самка яка с 6-месячным теленком. Они прибыли из ставропольского зоопарка – животные хорошо перенесли дорогу. Их планировалось перевести в вольер центральной части комплекса, где установлен деревянный навес для укрытия и есть удобные кормушки.

