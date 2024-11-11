Редкие виды птиц вернулись на природные территории Москвы

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Биологи отметили рост биоразнообразия на природных территориях Москвы. Об этом заявили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, передает портал мэра и правительства столицы.

Специалисты ведомства провели учет птиц в столице и обнаружили, что многие редкие виды пернатых вновь выбрали своим домом именно столичные природные территории. За первое полугодие 2024 года эксперты учли 154 вида птиц, в том числе 70 видов из Красной книги Москвы.

В департаменте подчеркнули, что в городе поселились даже те птицы, которых раньше считали исчезнувшими: черный коршун, серая цапля, зеленый дятел и другие. Комфортно чувствуют себя в Москве и те, кто находится под угрозой исчезновения: седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок.

Эти птицы вновь нашли себе места обитания на просторах Москвы благодаря комплексному подходу города к сохранению природы.

Помимо этого, птицы Красной книги РФ также нашли столицу привлекательным местом проживания. Среди них биологи зафиксировали в Москве малого подорлика и мандаринки, сапсана и скопы.

На сегодняшний день под контролем столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды находится 150 особо охраняемых природных территорий с благоприятными условиями для жизни диких животных. Если вы обнаружили дикое животное, которому нужна помощь, сообщите об этом в единую справочную службу мэрии Москвы по телефону +7 495 777⁠-77⁠-77.

Ранее москвичам и гостям Москвы рекомендовали не подкармливать лис, которых они могут встретить в парках и во дворах столицы. Гражданам также посоветовали не пытаться приблизиться к животному или взять его на руки.

Между тем лебеди Одетта и Зигфрид, обитающие на Голицынском пруду в Парке Горького, переселились в теплый домик на зимовку. Они меняют свое место жительства, когда температура опускается до 0 градусов. Подготовленный для птиц теплый домик приспособлен для комфортной жизни.