11 ноября, 07:26Город
Редкие виды птиц вернулись на природные территории Москвы
Фото: 123RF/laskin
Биологи отметили рост биоразнообразия на природных территориях Москвы. Об этом заявили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, передает портал мэра и правительства столицы.
Специалисты ведомства провели учет птиц в столице и обнаружили, что многие редкие виды пернатых вновь выбрали своим домом именно столичные природные территории. За первое полугодие 2024 года эксперты учли 154 вида птиц, в том числе 70 видов из Красной книги Москвы.
В департаменте подчеркнули, что в городе поселились даже те птицы, которых раньше считали исчезнувшими: черный коршун, серая цапля, зеленый дятел и другие. Комфортно чувствуют себя в Москве и те, кто находится под угрозой исчезновения: седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок.
Эти птицы вновь нашли себе места обитания на просторах Москвы благодаря комплексному подходу города к сохранению природы.
Помимо этого, птицы Красной книги РФ также нашли столицу привлекательным местом проживания. Среди них биологи зафиксировали в Москве малого подорлика и мандаринки, сапсана и скопы.
На сегодняшний день под контролем столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды находится 150 особо охраняемых природных территорий с благоприятными условиями для жизни диких животных. Если вы обнаружили дикое животное, которому нужна помощь, сообщите об этом в единую справочную службу мэрии Москвы по телефону +7 495 777-77-77.
Ранее москвичам и гостям Москвы рекомендовали не подкармливать лис, которых они могут встретить в парках и во дворах столицы. Гражданам также посоветовали не пытаться приблизиться к животному или взять его на руки.
Между тем лебеди Одетта и Зигфрид, обитающие на Голицынском пруду в Парке Горького, переселились в теплый домик на зимовку. Они меняют свое место жительства, когда температура опускается до 0 градусов. Подготовленный для птиц теплый домик приспособлен для комфортной жизни.
Пара лебедей из Парка Горького переселились в теплый домик на зимовку