Подмосковные ветеринары спасли угнетенного домашнего ежа

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В подмосковном Одинцове ветеринары спасли домашнего ежа, который находился, со слов хозяина, в "угнетенном состоянии". Об этом пресс-служба регионального Минсельхоза сообщила в соцсети "ВКонтакте".

Мужчина обратился в Голицынскую ветклинику по поводу состояния своего питомца. В ходе осмотра специалисты нашли у ежа кусаную рану в области крестца. Животному сделали рентген, чтобы исключить случай распространения воспаления, вкололи антибиотик, а также дали рекомендации по дальнейшей терапии. После этого пациента и хозяина отпустили домой.

Между тем ветеринары напомнили, что домашние ежи, как любые животные, могут заболеть, поэтому владельцам нужно следить за их здоровьем и оперативно обращаться за помощью.

Ранее ежей занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как "вид, близкий к уязвимому положению" после сокращения численности на 30% в большей части их ареала.

Раньше животные были широко распространены по всей Европе. Они числились как "вызывающие наименьшее беспокойство". Однако масштабная городская застройка, интенсивное земледелие и дороги, которые раздробили среду обитания ежей, привели к тому, что вид находится на грани исчезновения.