Ежи занесены в Красную книгу после 30% сокращения численности

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Ежей занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как "вид, близкий к уязвимому положению" после сокращения численности на 30% в большей части ареала их обитания, передает газета The Guardian.

В свое время животные были широко распространены по всей Европе и до сих пор числились как "вызывающие наименьшее беспокойство". На сегодняшний день масштабная городская застройка, интенсивное земледелие и дороги, которые фрагментировали среду обитания ежей, привели к тому, что вид находится на грани исчезновения.

Еще одной причиной такого исхода стали развитие транспортной инфраструктуры, использование пестицидов и неэкологичного ухода за домашними садами. Как пояснили авторы статьи, пестициды уничтожают насекомых, которыми питаются ежи, а также могут отравить их напрямую.

Однако специалисты уверены, что пока остается шанс остановить сокращение популяции западноевропейских ежей. Для этого защитники природы призывают людей заботиться о животных, занимаясь садоводством в дружественной по отношению к дикой природе форме. То есть люди должны оставлять небольшие зазоры в заборах, чтобы ежи могли перемещаться между садами, отказаться от использования пестицидов, а также создавать укрытия из штабелей бревен или установить специальные домики для млекопитающих.

Между тем исследователи из Лондонского зоологического общества зафиксировали сокращение численности 73% диких животных в период с 1970 по 2020 год. Больше всего ситуация обострилась в странах Латинской Америки и Карибского бассейна – там сокращение популяций достигло 95%.

В свою очередь, в Африке показатели зафиксировались на 76%, в странах Азии и Тихоокеанского региона – на 60%. Тем временем сокращение популяции в странах Северной Америки составило 39%, в Европе – 35%. По мнению экспертов, главной причиной сложившейся ситуации стали действия людей.