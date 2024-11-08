Московский зоопарк предложил помощь хозяевам пострадавших в Подольске собак

Фото: телеграм-канал SHOT

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила помощь хозяевам собак, которые пострадали от отравления крысиным ядом в подмосковном Подольске.

Волна отравлений питомцев произошла в микрорайоне Кузнечики города Подольска. Жители сообщили, что после прогулки собаки становились вялыми, слабыми, у некоторых начинались диарея, судороги и рвота, а также отказывали лапы.

"Среди пострадавших был пятимесячный щенок Эйвор, которая не могла подняться на ноги и полностью отказалась от пищи и воды", – отметила Акулова в своем телеграм-канале.

Хозяева питомцев организовали патрулирования района, вследствие чего нашли на дорогах ядовитые вещества и колбасу. После этого владельцы собак обратились в полицию и городскую администрацию, чтобы подать коллективное заявление.

Акулова попросила пострадавших связаться с ней, если им будет необходимо содействие в этой ситуации или если собакам требуется помощь.

"Я готова предложить свою поддержку и содействие всем, чьи питомцы пострадали", – подчеркнула гендиректор зоосада.

Ранее уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после отравления неизвестными нескольких собак в столичном районе Зюзино.

Две пострадавших собаки по кличкам Форест Гамп и Нэш съели отраву, из-за чего их хозяевам пришлось обращаться к ветеринарам. Выяснилось, что у животных были нарушены функции нервной системы в виде идиопатической эпилепсии. Между тем СМИ писали, что всего от действий неизвестных пострадали как минимум 8 собак.