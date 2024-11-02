Депутат ГД Бурматов предложил наказывать за призывы к жестокому обращению с животными

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Догхантеров, размещающих в Сети призывы к жестокому обращению с животными, надо привлекать в ответственности. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По его словам, данная тема требует ужесточения, проявление жестокости к животным – неприемлемо и недопустимо.

"В отношении тех догхантеров, которые в Сети размещают эти призывы к жестокому обращению с животными, надо действовать точно так же, как мы приняли решение в отношении треш-стримеров, для них введена ответственность, соответственно, наиболее острую проблему мы решили", – подчеркнул Бурматов.

Депутат отметил, что догхантеры действуют во многих соцсетях, а от их действий страдают не только бездомные, но и домашние животные. Кроме того, продолжил он, могут пострадать дети, так как злоумышленники разбрасывают яд и на детских площадках, и в песочницах, где ребенок может это вместе с песком потащить в рот.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столичном районе Зюзино догхантеры подкладывают яд в сосиски. Предварительно, от их действий пострадали восемь собак. У животных наблюдаются проблемы с пищеварением, судороги и паралич конечностей.

Комментируя ситуацию, Бурматов сказал, что в России надо сажать догхантеров на пять лет по статье о жестоком обращении с животными. Он назвал тех, кто травит животных, "извращенцами", "преступниками" и "аморальными типами".