Уголовное дело возбуждено после отравления собак в Зюзине

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после отравления неизвестными нескольких собак в столичном районе Зюзино, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Правоохранители установили, что догхантер специально разбросал в местах для выгула собак неизвестные белые таблетки, поместив их внутрь сосисок. По своему воздействию, уверены в прокуратуре, вещество способно вызывать отравление.

Две пострадавших собаки по кличкам Форест Гамп и Нэш съели отраву, из-за чего их хозяевам пришлось обращаться к ветеринарам. Выяснилось, что у животных были нарушены функции нервной системы в виде идиопатической эпилепсии.

Неизвестного пока не нашли, но его розыск находится на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

Ранее СМИ писали, что всего от действий неизвестных пострадали как минимум 8 собак. У животных наблюдались не только судороги и паралич конечностей, но и проблемы с пищеварением.

На фоне отравления животных первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал сажать догхантеров на 5 лет. Он добавлял, что такая проблема носит сезонный характер и в основном касается регионов, так как в столице почти нет бездомных собак.

