21 марта, 15:59Общество
Полиция начала проверку после сообщений о появлении догхантера в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Полиция организовала проверку после сообщений о появлении догхантера в Коммунарке. Об этом Москве 24 сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.
Жалобу получили сотрудники межмуниципального отдела "Коммунарский" МВД России от жительницы, которая заявила, что неизвестный мужчина раскидывал приманки для собак с рыболовными крючками внутри около подъезда дома.
"Одну из них (приманок. – Прим. ред.) съел ее питомец, после чего гражданке пришлось обратиться в ветеринарную клинику", – отметил Васенин.
Ранее стало известно, что жители столичной Коммунарки пытаются найти догхантеров, которые разбрасывают мясо с острыми крючками и кусочки хлеба с отравой.
Подозреваемым стал один из местных жителей, которого якобы заметили за разбрасыванием ловушек. После этого жильцы позвонили в полицию, однако мужчина зашел в дом, и правоохранители не смогли с ним поговорить. При этом сам мужчина свою вину не признает.
Жители Коммунарки вычислили предполагаемого догхантера
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