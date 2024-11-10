Депприроды: москвичам и гостям столицы не стоит подкармливать лис в городе

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Москвичам и гостям столицы не стоит подкармливать лис, которых они могут встретить в парках и во дворах столицы, передает портал мэра и правительства города напоминание департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как правило, в городских условиях лисы селятся неподалеку от мусорных контейнеров и парков, где для них есть большая кормовая база. Там они охотятся на небольших животных. При этом с наступлением зимы, когда добыча начинает сокращаться, лисы выходят в жилые районы, где ищут корм среди пищевых отходов.

"Найдя источник пищи, животное обязательно вернется к этому месту, что может привести к утрате охотничьих умений. Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе", – пояснили представители департамента.

В ведомстве также предупредили, что в том случае, если горожане заметят рядом с собой лису, за ней нужно наблюдать с безопасного расстояния. Москвичам также посоветовали не пытаться приблизиться к животному или взять его на руки.

При этом те гости и жители столицы, которые обратили внимание на больную или раненую лису, должны сообщить о ней в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 495 777-77-77.

Ранее в Москве спасли лису, которая упала в строительный котлован на улице Дорожной. После того, как сотрудники Депприроды осмотрели животное и убедились в том, что оно здорово, его выпустили на природных территориях города.