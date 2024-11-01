Биолог Глазков рассказал, как вести себя при встрече с кабаном в лесу в период гона

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Кабаны во время гона специально не нападают на человека, однако подходить к ним близко все равно крайне опасно. Об этом Москве 24 рассказал биолог Павел Глазков.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды предупредили москвичей о начале гона у кабанов. Как правило, брачный период у этих животных случается в начале ноября и длится два месяца. В это время самцы могут быть агрессивными, подчеркнули в ведомстве.

По словам Глазкова, кабаны ведут преимущественно ночной образ жизни, но из-за гона они активно перемещаются и днем, поэтому есть вероятность встретить этих животных в лесу. Особенно стоит опасаться нижних клыков кабана, которые достигают 10–12 сантиметров в длину.

"Между самцами могут происходить стычки, очень ожесточенные драки. Поэтому, с одной стороны, они становятся агрессивными, но с другой, чтобы не попасть под более сильного соперника, они проявляют осторожность", – пояснил эксперт.





Павел Глазков биолог Многие думают, что во время гона кабаны специально набрасываются на людей, – это не так. Теоретически такое может произойти, если во время драки самцов человек подойдет близко, и в азарте животное ударит его по инерции.

Зайдя в лес, биолог порекомендовал побольше шуметь, чтобы кабаны заранее услышали и ушли сами.

"Если вы увидели животное, даже если кабан стоит один, не надо испытывать судьбу и подходить к нему. Уходите сразу", – заключил Глазков.

Ранее в столичном департаменте природопользования опровергли сообщения о сокращении численности ежей в Москве. Там пояснили, что исследование британских ученых об уменьшении их количества относится к западноевропейской популяции. В столице же живут ежи обыкновенные, и их эти выводы не касаются, отметили в ведомстве.

