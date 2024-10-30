В Депприроды опровергли сообщения о сокращении численности ежей в Москве

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В Москве нет тенденции к сокращению численности ежей, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее пользователи в Сети начали переживать, что ежей становится все меньше. Представители ведомства предположили, что беспокойство граждан связано с исследованием ученых из Великобритании.

"В статье газеты The Guardian речь идет о западноевропейской популяции. Еж обыкновенный, который обитает в Москве, к ней не относится. Его нахождение в Красной книге Москвы связано с тем, что животное обитает в городских условиях", – пояснили специалисты.

Кроме того, москвичам напомнили, что ежи уже впали в спячку и поэтому их замечают реже.

Животные, обитающие в Москве, готовятся к холодам. Зайцы и белки начали менять окрас к зиме. Более густой мех появляется также у бобров, норок и лисиц. Лоси же сбрасывают рога: старые особи теряют их в сентябре – ноябре, а молодые – ближе к зиме.

