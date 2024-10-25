Зайцы и белки в Москве начали менять окрас к зиме

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зайцы и белки, обитающие на природных территориях столицы, начали менять окрас к зиме. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, передает Агентство "Москва".

В ведомстве уточнили, что с наступлением осени в жизни млекопитающих и птиц происходят значительные изменения. Один из важных процессов – сезонная линька, помогающая животным подготовиться к зиме. Многие звери меняют летний легкий мех на густой зимний.

Кроме того, линька помогает маскироваться от хищников. Так, зайцы и белки меняют окрас, чтобы оставаться незаметными. Белки переходят с рыжего цвета на серый, а зайцы-беляки – с коричневато-бурого на белый.

"А еще у беляков отрастают шерстинки у носа и на брюхе, чтобы не замерзнуть. В свою очередь, зайцы-русаки становятся более пушистыми", – добавили в ведомстве.

Более густой мех появляется также у бобров, норок и лисиц. Лоси же сбрасываю рога: старые особи теряют их в сентябре – ноябре, а молодые – ближе к зиме. Вновь они начнут расти весной.

Однако изменения перед зимой касаются не только млекопитающих, подчеркнули в департаменте. Например, водоплавающие птицы осенью особенно активно линяют. Они теряют способность летать, пока не вырастут новые перья, что делает их уязвимыми. Для защиты от хищников пернатые ведут себя осторожно и прячутся в густых кустах или другой растительности, избегая открытых местностей.

"Например, у молодых уток (крякв. – Прим ред.) осенняя линька начинается в сентябре, тогда как взрослые особи меняют оперение летом", – пояснили в пресс-службе.

Тем временем в Москве готовиться к зимнему периоду начали и амфибии – лягушки, тритоны и жабы. В этот период они накапливают жир для последующей миграции в поисках подходящего места для зимовки. Также животные становятся менее активными для экономии энергии.