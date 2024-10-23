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23 октября, 11:44

Город

Лягушки, тритоны и жабы в Москве начали готовиться к зиме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Амфибии, обитающие на природных территориях Москвы, начали готовиться к зиме. В их число входят лягушки, тритоны и жабы, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В это время животные накапливают жир для последующей миграции. Амфибии начинают перемещаться в поисках подходящего места для зимовки, добавили экологи.

"При этом животные становятся менее активными, экономят энергию", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сам процесс миграции начинается с первых холодных ночей. Зимовку они могут проводить в глубоких ямах, водоемах, мшистых укрытиях или подземных норах. Миграция амфибий часто происходит в ночное время, когда температура ниже, что минимизирует риск потери влаги.

Тем временем манул Тимофей из Московского зоопарка поправился уже на 2,5 килограмма в рамках процесса зимней зажировки. Ожидается, что к декабрю он достигнет максимального веса в 7 килограммов. Зимой в вольере животного сотрудники зоосада проделают дорожки, чтобы ему было удобно ходить.

Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

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