Департамент природопользования Москвы назвал нашествие божьих коровок сезонным явлением

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Нашествие божьих коровок в Москве не наблюдается, однако их локальное появление в некоторых районах столицы целыми стаями является сезонным явлением. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее в различных СМИ писали, что на окнах в некоторых районах Москвы они начали появляться целыми стаями.

Эксперты ведомства считают, что насекомые ищут места для зимовки в преддверии холодного сезона. Так как сейчас окна домов хорошо прогреваются на солнце, божьи коровки концентрируются на них.

Московские ежи тем временем начали готовиться к зимней спячке. До наступления холодов животным необходимо нарастить вес и спрятаться в укрытие. Ежи должны довести свой вес примерно до 750 граммов, чтобы залечь до весны. Тогда они смогут пережить долгие холодные месяцы.

В департаменте природопользования призвали горожан не подкармливать животных, уточнив, что это не имеет никакого смысла. Также москвичей попросили не забирать их домой, так как, если подержать ежа в помещении, а потом выпустить на улицу на холод, это может ему навредить.

