Жителей столицы предупредили о начале гона у кабанов

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В столице начался гон у кабанов, в связи с чем пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды предупредила жителей Москвы о возможном агрессивном поведении животных.

Специалисты отметили, что из-за конкуренции самцы могут вступать в схватки. Этот момент может оказаться опасным для москвичей. Брачный период кабанов, как правило, начинается в первой декаде ноября и заканчивается через два месяца.

Эксперты дали три совета жителям столицы на случай, если они все же встретятся с кабанами в этот период.

"Соблюдайте дистанцию, не кричите и не делайте резких движений", – говорится в сообщении.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что при встрече с лосем ни в коем случае нельзя совершать резких движений и пытаться приблизиться к нему. Если животное заметило прохожего, прижало уши и начинает подходить, нужно визуально увеличиться в размере. А во время лесных прогулок с собакой ее обязательно нужно держать на поводке.

