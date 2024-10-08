Бегавшую по проезжей части косулю поймали в Подольске

Фото: телеграм-канал "Подольск"

Косулю, которая бегала по улицам Подольска, удалось поймать. Установлено, что у нее есть хозяева, которых ищут в настоящее время, сообщил телеграм-канал "Подольск".

Животное хаотично бегало в районе поликлиники, расположенной на Ленинградской улице, создавая таким образом угрозу аварийной ситуации на дорогах. По словам очевидцев, косуля бросалась под колеса проезжавших мимо машин. В связи с этим местные СМИ призывали водителей к бдительности.

Спустя некоторое время косулю удалось поймать. Бирка, которую обнаружили в ее ухе, свидетельствует о наличии хозяев. Предположительно, животное могло сбежать из частных владений.

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