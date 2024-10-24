Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза". По его словам, проводить все работы приходилось аккуратно, так как территория носит статус особо охраняемой.

"Такая большая работа закончена. <…> Получилось, мне кажется, неплохо. Огромное количество людей гуляют, наслаждаются природой, спортом занимаются", – рассказал мэр, добавив, что вокруг Яузы проживают больше миллиона человек.

Проект по созданию парка "Яуза" разделен на 15 участков, 13 из них были благоустроены в период с 2016 по 2023 год.

В 2024 году работы по благоустройству в основном велись на участках вдоль улицы Сельскохозяйственной и Тенистого проезда на общей площади 33,6 гектара. Летом было реализовано устройство дорожно-тропиночной сети, проведен ремонт мостовых сооружений и благоустроена территория вокруг ротонды "Храм воздуха".

Кроме того, за летний сезон удалось обустроить настилы и лестничные спуски, а также обновить детские и спортивные площадки и создать около 127 тысяч квадратных метров газонов. Отмечается, что в дальнейшем столичные власти также собираются рассмотреть возможность приведения в порядок участка поймы Яузы в "Лосином острове" и ряда других территорий.

Ранее сообщалось , что в столичном парке "Яуза" обустроили экологический маршрут. Его общая протяженность составила почти 2,1 километра. Сама экотропа выполнена на свайном основании, что помогло обойтись почти без разрытий. Настил уложен над землей и обшит террасной доской, устойчивой к повреждениям.

