Экомаршрут обустроили вдоль Сельскохозяйственной улицы в столичном парке "Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экологический маршрут появился на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы в столичном парке "Яуза", сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году проводим благоустройство еще двух участков парка "Яуза" – обновляем пространства вдоль Тенистого проезда и выполняем второй этап работ на территории вдоль улицы Сельскохозяйственная", – указал он.

В итоге общая протяженность маршрута составила почти 2,1 километра. Сама экотропа выполнена на свайном основании, что помогло обойтись почти без разрытий. Настил уложен над землей и обшит террасной доской, устойчивой к повреждениям.

"Отремонтированный участок тропы протяженностью порядка 980 метров проходит по обоим берегам рукава реки Яузы", – подчеркнул Бирюков.

Починенный участок также был объединен с новым, что оборудован вдоль левого берега. Кроме того, для комфортных прогулок здесь установлены свыше 840 энергоэффективных светильников с мягким и теплым светом, а также лестничные спуски с пандусами.

Экотропа – один из пяти тематических маршрутов, которые создаются вдоль всей пойменной части реки Яузы и ее притока Чермянки, заключил заммэра.

Ранее специалисты оценили в 90% степень завершенности работ по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий". Мероприятия проходят на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста.

