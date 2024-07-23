Сергей Собянин назвал московские набережные, которые благоустроят в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2024 году власти Москвы намерены обустроить и обновить несколько московских набережных, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в течение года будет благоустроена Кадашевская набережная со Старомонетным и Пыжевским переулками. Там планируется расширить тротуары, установить скамейки и фонари и высадить зелень. Обновления проведут и на Пушкинской набережной. Мэр отметил, что после этого она станет всесезонной площадкой для прогулок, отдыха и различных мероприятий.



Кроме того, специалисты приведут в порядок территорию Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, а также популярные у жителей города пространства Большого и Малого Строгинских затонов. Там появятся модернизируемые игровые и спортивные зоны. Вместе с тем на этих территориях отремонтируют и проложат дорожки и экомаршруты.



Преобразования произойдут и на набережной в музее-заповеднике "Коломенское". Здесь планируется создать свадебный сад, а также возвести павильоны речного транспорта и проложить беговую дорожку. Зимой власти города смогут устроить там каток.



Также работы будут проведены на 18 набережных реки Язычки. Зона отдыха со скамейками появится на ее берегах там, где для этого будет достаточно пространства.

Собянин добавил, что набережные Москвы-реки являются любимым местом отдыха жителей столицы. Однако на всем протяжении ее берега были малопригодны для прогулок, детских игр и занятий спортом.



По прошествии последних лет в городе были благоустроены 42 набережные, обратил внимание мэр. Например, в 2023 году специалисты привели в порядок Воробьевскую набережную с Аллеей Славы, набережную у Южного речного вокзала и участок Пресненской набережной рядом с "Москва-Сити".

Между тем на западе Москвы отремонтировали пассажирский причал Сетунь, который используется летом для прогулочных теплоходов. Капитальный ремонт сооружения не проводился с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году.