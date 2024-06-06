Мэр Москвы открыл новые речные причалы Береговой и Парк Фили

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новые причалы Береговой и Парк Фили в Москве и принял участие в выходе на маршрут четырех новых электросудов "Каменка", "Пахра", "Люблинка" и "Кузнецовка". Церемония прошла в режиме видеоконференции на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказал мэр столицы, благодаря такому решению удалось продлить первый регулярный маршрут речного электротранспорта Киевский – Сердце столицы до парка "Фили".

"Сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке – запуск электросудов самого последнего инновационного уровня. Сегодня прибывают новые суда, и мы открываем два причала", – отметил он.

По словам Собянина, теперь частота движения речного транспорта возрастет в два раза. Он добавил, что это позволит большему числу жителей и гостей Москвы опробовать электросуда.

Мэр добавил, что за все время работы речных маршрутов ими воспользовались уже свыше 800 тысяч человек.

Ранее в приложении "Метро Москвы" стала доступна оплата проезда на речном транспорте в течение 30 дней. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, москвичи могут приобрести "МультиТранспорт", который объединяет еще больше видов транспорта. Теперь жителям столицы будут доступны безлимитные поездки на электросудах.

