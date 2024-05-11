Собянин принял решение создать единую систему продажи билетов на водный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пункты продажи билетов на водный транспорт единого образца появятся на причалах Москвы-реки, набережных и в парках в скором времени. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Новые точки продаж заменят на киоски судовладельцев. Их выполнят в едином стиле с причалами городского речного транспорта. Информацию для пассажиров установят на мультимедийные экраны.

Согласно постановлению, в пунктах начнут продавать билеты для поездок по экскурсионно-прогулочным маршрутам коммерческих судоходных компаний, а пассажиры смогут сравнить предложения и выбрать более удобные.

Оплатить билеты можно будет банковской картой, наличными или картой "Тройка".

24 апреля в Москве стартовал сезон летней навигации по Москве-реке. Перед его началом коммунальные службы города обследовали и очистили причалы. В этом году в первую очередь были приведены в порядок набережные, где были очищены гранитные парапеты и чугунные ограждения, а также обновлены сходы к воде и прогулочные тротуары.

Ранее Собянин рассказал, что Северный и Южный речные вокзалы подготовили к открытию сезона летней навигации. Там обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, промыли фасады.

