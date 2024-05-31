В приложении "Метро Москвы" появились поездки на речном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В приложении "Метро Москвы" стала доступна оплата проезда на речном транспорте в течение 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, москвичи могут приобрести "МультиТранспорт", который объединяет еще больше видов транспорта. Так, с помощью этого абонемента жителям столицы будут доступны безлимитные поездки на электросудах.

"Его обладателям доступны поездки на рельсовом и наземном городском транспорте, такси, электросудах, велосипедах и самокатах. Сервис позволяет выбирать комбинированные маршруты с экономией до 30%", – объяснил он.

В департаменте напомнили, что для поездки на речном транспорте необходимо приложить ту же банковскую карту, с которой производилась оплата "МультиТранспорта". Владельцам абонементов не придется ничего доплачивать, так как поездки на электросудах уже включены в тариф.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о создании на причалах Москвы-реки, набережных и в парках пунктов продаж билетов на водный транспорт единого образца. Согласно постановлению, в пунктах начнут продавать билеты для поездок по экскурсионно-прогулочным маршрутам коммерческих судоходных компаний, а пассажиры смогут сравнить предложения и выбрать более удобные. Оплатить билеты можно будет картой, наличными или картой "Тройка".

