Собянин рассказал о создании пешеходных зон у причалов "Кутузовский" и "Сити-Багратион"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Комфортные пешеходные зоны будут созданы у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Эти пристани, расстояние между между которыми составляет около 500 метров, находятся на набережной Тараса Шевченко, рядом с "Москвы-Сити" и ТТК.

По словам мэра, они удобны для тех туристов, которые сочетают пешеходные и водные прогулки. В связи с этим власти города приняли решение о благоустройстве общественного пространства с подходами к реке.

Так, возле "Кутузовского" планируется проложить дорожки с экологичным покрытием, газоны и цветники. Кроме того, рядом будет создана спортивная площадка.

В порядок будет приведен и сквер между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко, который находится возле моста Багратиона. Также там планируется разместить лавочки, на которых москвичи и гости столицы смогут отдохнуть во время прогулок.



Освещать близкие к причалам территории будут более 200 современных фонарей и уличных торшеров, которые оснастят энергосберегающими светодиодными светильниками.



Мэр столицы подчеркнул, что эти работы планируется закончить осенью 2024 года.

Между тем специалисты приведут в порядок около 2 тысяч гектаров территорий по программе реновации. Собянин уточнил, что рядом с новыми жилыми домами высадят деревья и кустарники. Также там появятся места для отдыха и занятий спортом и парковочные места.