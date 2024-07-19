Собянин рассказал, как городские службы заботятся о состоянии Москвы-реки

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Городские службы на постоянной основе заботятся о состоянии Москвы-реки, напомнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале в честь дня водной артерии столицы.

Так, чистоту реки поддерживает коммунальный флот ГУП "Мосводосток". В сезон навигации его суда каждый день проводят сбор мусора и ликвидируют загрязнения.

В свою очередь, на протяжении всего года ГБУ "Гормост" ведет ремонт мостов и набережных, а также осуществляет гидротехнические работы на причалах. Мэр напомнил, что некоторое время назад подошел к концу капитальный ремонт причалов "Сетунь" на Воробьевской набережной и "Кутузовский" на набережной Тараса Шевченко.

Кроме того, столичные службы заботятся о безопасности горожан. Ответственность за это несут спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Так, в акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища находится 15 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станции.

Собянин отметил, что в 2023 году город обновил здания поисково-спасательных станций "Борисовская", "Кузьминки" и "Левобережная". В течение 2024–2025 годов власти города собираются привести в порядок еще две – "Кировскую" и "Татарово", отметил мэр.

Вместе с тем, по словам главы города, к 2030 году регулярное пассажирское движение будет охватывать практически всю акваторию Москвы-реки. К тому моменту в столице будут созданы семь маршрутов круглогодичного речного электротранспорта, появится 67 причалов, а по реке будут ходить 60 судов.