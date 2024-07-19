Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты приведут в порядок около 2 тысяч гектаров территорий по программе реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, рядом с новыми жилыми домами высадят деревья и кустарники, появятся места для отдыха и занятий спортом, а также парковочные места. Как уточнил мэр, в столице уже удалось построить 314 новостроек, а свыше 1,9 миллиона квадратных метров территорий благоустроить рядом с этими зданиями.

"Рядом с новым жильем разместили порядка 480 детских и свыше 330 спортивных площадок, а также больше 260 зон для отдыха", – добавил Собянин.

В середине июня мэр рассказал о планах по благоустройству более 120 территорий возле столичных школ и детских садов летом 2024 года. Так, у дошкольного учреждения в Конаковском проезде приведут в порядок детские и спортивные площадки, а для детсада школы № 281 сделают летний огород.

