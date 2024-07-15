Сенатор Святенко обсудила с жителями благоустройство пруда-регулятора в Марьине

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Проект благоустройства территории пруда-регулятора в Марьине на улице Перерве рядом с домом 49 находится на стадии проектирования. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко по итогам обсуждения с жителями района и представителями департамента капитального ремонта Москвы концепта будущих работ, передает Агентство "Москва".

"Именно жители точно знают, где нужно освещение, где дополнительные лавочки, а где не хватает озеленения. Здесь установят дополнительные опоры освещения, обустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение, установят лавочки. Работы будут завершены в сентябре. И искренне надеюсь, что в День города эта неприметная территория станет новой точкой притяжения в районе, где смогут отдыхать жители всех возрастов", – сказала Святенко.

Ранее жители Марьина попросили Святенко помочь в обустройстве еще одного пруда-регулятора. Сенатор поддержала эту инициативу. Основную часть прудов-регуляторов привели в порядок в прошлом году по распоряжению Сергея Собянина. Территория возле прудов стала еще одной точкой притяжения для марьинцев – там оборудовали различные площадки, прогулочные зоны и многое другое.

Ранее Собянин заявлял, что этим летом планируется благоустроить более 120 территорий возле столичных школ и детских садов. К работам приступили 1 июня. Так, у дошкольного учреждения в Конаковском проезде обновят детские и спортивные площадки, а для детсада школы № 281 обустроят летний огород.

