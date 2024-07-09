Депутат МГД Герасимов обсудил с москвичами проект "Детской аллеи" в Кунцеве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов обсудил с москвичами проект "Детской аллеи" в Кунцеве, пишет Агентство "Москва".

"Дети у нас любят отдыхать, гулять, и сегодня у нас в Москве очень много делается, для того чтобы дети чувствовали себя комфортно. Конечно, им нужны современные площадки, современные качели. <…> То есть здесь нужен такой нормальный дизайн-проект, который сделает вот это место на самом деле комфортным", – отметил Герасимов по итогам встречи с жителями района и сотрудниками "Дома детей", который находится недалеко от предполагаемой зоны благоустройства.

Планируется, что вдоль домов 13, 11 корпуса 1, 11 корпуса 2, 9 корпуса 2 по улице Академика Павлова будет обустроен сквер с игровыми зонами для детей разных возрастов, спортивными площадками, цветниками. В свою очередь, москвичи в ходе встречи попросили предусмотреть на будущей "Детской аллее" и размещение сцены.

"Здесь, может быть, и хотелось бы какую-то сцену сделать, для того чтобы дети могли и выступать, чтобы они могли отдыхать и старшие имели возможность где-то присесть. Конечно, нужно иметь в виду не только младшее совсем поколение, но и ребят постарше, которые могли бы здесь заниматься спортом. Сейчас в предварительном проекте это продумано: здесь могут быть разные зоны для совсем маленьких, для более старших. А если тем более здесь доработать хорошо ландшафт, то это будет такая зона притяжения для всех окружающих", – добавил Герасимов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что этим летом планируется благоустроить свыше 120 территорий возле столичных школ и детских садов. К работам приступили 1 июня, добавлял мэр. Так, у дошкольного учреждения в Конаковском проезде обновят детские и спортивные площадки, а для детсада школы № 281 обустроят летний огород.

