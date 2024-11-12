Количество птиц в Москве будет увеличиваться в ближайшие годы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Число птиц будет расти в Москве в ближайшие годы из-за улучшения экологии и комплексного подхода к сохранению природы, передает портал мэра и правительства столицы.

"Сегодня орнитологи восстанавливают редкие популяции, например сокола-сапсана, который занесен в Красную книгу России. В Москве есть гнездовья сапсана на трех сталинских высотках. Принимаются меры и для охраны краснокнижной серой неясыти", – рассказал главный специалист отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Даниил Давыдов.

Нахождение в городе редких или нехарактерных видов птиц объясняется климатическими изменениями, улучшением экологической ситуации и комплексным подходом к вопросу сохранения природы.

Также подчеркивается, что в зимний период важно подкармливать птиц, учитывая особенности их рациона. В кормушку можно положить кусочек несоленого сала, который, например, очень любят синицы. Кроме того, пернатых можно подкармливать подсушенным хлебом, несолеными семечками, просом, овсом или орешками. При этом сладости и свежий хлеб птицам не подойдут.

Ранее в национальном парке "Лосиный остров" провели комплексное исследование территории, в ходе которого были выявлены редчайшие и исчезающие виды растений, животных и птиц. При этом более десяти редких видов в парке обнаружили впервые.

Итоги работы подвели в ситуационном центре правительства Москвы на заседании научно-экспертного совета. Его создали при участии города для масштабного исследования и последующего сохранения "Лосиного острова"