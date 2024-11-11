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11 ноября, 15:30

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Редкие виды животных и растений впервые выявили в национальном парке "Лосиный остров"

Редкие виды животных и растений впервые выявили в национальном парке "Лосиный остров"

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В Москве впервые провели комплексное исследование территории национального парка "Лосиный остров". Во время научных работ там обнаружили редчайшие и исчезающие виды растений, животных и птиц. Более 10 редких видов в парке выявили впервые.

Итоги работы подвели в ситуационном центре правительства Москвы на заседании научно-экспертного совета. Его создали при участии города для масштабного исследования и последующего сохранения "Лосиного острова". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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