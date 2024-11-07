NBC News: около 40 подопытных обезьян сбежали из лаборатории в США

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Около 40 обезьян, которых содержали в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, сбежали. Полиция организовала их поиски, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.

"Полиция проводит поисковые работы после того, как в среду вечером из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули правоохранители, животные сбежали из центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний. При этом в ведомстве не сказали, в каких испытаниях участвуют приматы, и подвергались ли они заболеваниям.

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