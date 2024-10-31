Сбежавший с фермы в Республике Коми страус пойман

Видео: телеграм-канал SHOT

Австралийского эму, который сбежал со страусиной фермы в Сыктывдинском районе Республики Коми, поймали. Об этом ферма "Страус Вася" написала в соцсети "ВКонтакте"

"Ура! Страус дома! Все хорошо!" – говорится в публикации.

По словам владельца фермы Михаила Напалкова, птица сбежала 27 октября, перебравшись через ограду. Мужчина в разговоре с РИА Новости предположил, что страуса могло испугать соперничество с другим самцом из-за самки.

Позже эму нашли примерно в километре от фермы, однако поймать его не получалось несколько дней. Поимка такого животного, рост которого составляет около двух метров, достаточно травмоопасна для человека, объяснил Напалков и добавил, что беглец даже смог увернуться от сачка и пнуть ногой одного из ловцов.

Для поимки птицы сотрудники фермы планировали привлечь специалистов с мощными ветеринарными ружьями, так как шприцы с транквилизаторами при выстреле из обычного ветружья застревали в оперении страуса.

Ранее семейная пара в подмосковной деревне Голубое выбросила пакет с раненой кошкой и ушла. Видео с происшествием появилось в интернете. По данным СМИ, супруги избили животное, а затем выбросили.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Полицейские уже установили личность злоумышленников, принимаются меры к их розыску и задержанию.