Полиция проверит видео, на котором жители Подмосковья выбросили в пакете избитого кота

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Полицейские Московской области начали проверку после появления в Сети видео с издевательством над котом. Об этом пишет пресс-служба областного МВД.

На видео, по данным полиции, мужчина и женщина идут по улице в деревне Голубое Солнечногорского округа, а потом выбрасывают у тротуара пакет с котом. Полицейские уже устанавливают личности фигурантов, их действиям дадут правовую оценку.

По версии СМИ, на супругов пожаловались соседи, которые утверждают, что те избили кота, а потом выбросили животное.

Ранее уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с собакой в соседнем подмосковном Клину. По версии правоохранителей, местный житель привязал погибшее животное к автомобилю и на высокой скорости протащил его по дороге. Видео также появилось в Сети.

