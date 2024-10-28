28 октября, 20:39Происшествия
Полиция проверит видео, на котором жители Подмосковья выбросили в пакете избитого кота
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Полицейские Московской области начали проверку после появления в Сети видео с издевательством над котом. Об этом пишет пресс-служба областного МВД.
На видео, по данным полиции, мужчина и женщина идут по улице в деревне Голубое Солнечногорского округа, а потом выбрасывают у тротуара пакет с котом. Полицейские уже устанавливают личности фигурантов, их действиям дадут правовую оценку.
По версии СМИ, на супругов пожаловались соседи, которые утверждают, что те избили кота, а потом выбросили животное.
Ранее уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с собакой в соседнем подмосковном Клину. По версии правоохранителей, местный житель привязал погибшее животное к автомобилю и на высокой скорости протащил его по дороге. Видео также появилось в Сети.